«Вердер» едва не проиграл главному аутсайдеру

Ведущий борьбу за еврокубки «Вердер» в 23-м туре чемпионата Германии принимал безнадежных аутсайдеров из «Дармштадта» и не имел над ними перевеса. На восьмой минуте защитник гостей перехватывал навес, и мяч срикошетил в сетку, автогол. В ответ Марвин Дукш заработал пенальти, но ВАР усмотрел в решении арбитра ошибку, отменен удар с 11 метров. Гости отыгрались на 33-й минуте, это Юлиан Юстван издали зарядил без шансов для вратаря. После перерыва Джастин Нжинма был обязан забивать, но голкипер выручил. На 78-й минуте Тим Скарке в контратаке вывел гостей вперед. Но опять же, ВАР отменил гол по причине офсайда. Скарке забил и в компенсированное время, но снова отмена - фол в атаке.

1:1, бременцы вышли на чистое седьмое место, соперник последний.