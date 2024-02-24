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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» едва не проиграл главному аутсайдеру

24 Февраля 2024 • 19:30 Комментировать
Вердер
1:1
Дармштадт
окончен

Ведущий борьбу за еврокубки «Вердер» в 23-м туре чемпионата Германии принимал безнадежных аутсайдеров из «Дармштадта» и не имел над ними перевеса. На восьмой минуте защитник гостей перехватывал навес, и мяч срикошетил в сетку, автогол. В ответ Марвин Дукш заработал пенальти, но ВАР усмотрел в решении арбитра ошибку, отменен удар с 11 метров. Гости отыгрались на 33-й минуте, это Юлиан Юстван издали зарядил без шансов для вратаря. После перерыва Джастин Нжинма был обязан забивать, но голкипер выручил. На 78-й минуте Тим Скарке в контратаке вывел гостей вперед. Но опять же, ВАР отменил гол по причине офсайда. Скарке забил и в компенсированное время, но снова отмена - фол в атаке.

1:1, бременцы вышли на чистое седьмое место, соперник последний.

Протокол игры  
Вердер1:1Дармштадт
(1:0) Циммерман Кристоф8'  
  33'Юстван Юлиан (1:1)
Цеттерер МихаэльМалатини ХулианГросс КристианЮнг Антони  38'Вайзер МитчеллШмид Романо 76' (Ковнацки Давид ( 76') Линен Сенне  35' 76' (Биттенкорт Леонардо ( 76') Стаге ЙенсАгу Феликс 63' (Деман Оливье ( 63') Нжинма Джастин 63' (Вольтемаде Ник ( 63') Дукш Марвин  20'
Запасные: Павленка ИржиБорре РафаэльРекер СимоАльверо Скелли
Шуэн МарсельЦиммерман КристофГьясула Клаус  56' 70' (Франич Бартол ( 70') Маглица Матей  67' 76' (Мюллер Янник ( 76') Бадер МаттиасЮстван Юлиан 70' (Кемпе Тобиас ( 70') Холланд Фабиан  52' 70' (Нюрнбергер Фабиан ( 70') Мелем МарвинКарич Эмир  89'Скарке ТимПолтер Себастьян 90' (Сейдель Аарон ( 90')
Запасные: Брунст АлександерТорсиэлло ФабиоПфайффер ЛукаИшервуд Томас
24 февраля. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Дармштадт

Новости по матчу

23 Февраля
17:39
Актуальная ставка и прогноз на матч Вердер — Дармштадт чемпионата Германии — 24 февраля 2024
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