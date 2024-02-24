«Штутгарт» потерял очки в матче с «Кёльном»

В субботу «Штутгарт» пытался вплотную подобраться к «Баварии» по итогам матча с аутсайдерами из «Кёльна». До 53-й минуты команды обменивались неплохими атаками, но супермоментов так и не было. В итоге швабы провели комбинацию, и Энцо Мийо не мог промахнуться в завершении. Эрик Мартель из пределов штрафной довольно быстро сравнял счет. Мийо снова был на острие, но на сей раз вратарь среагировал на его опасный удар.

1:1, «Штутгарт» остается третьим с отставанием в три балла от «Баварии». Соперник также третий, но с конца.