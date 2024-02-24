«Штутгарт» потерял очки в матче с «Кёльном»

В субботу «Штутгарт» пытался вплотную подобраться к «Баварии» по итогам матча с аутсайдерами из «Кёльна». До 53-й минуты команды обменивались неплохими атаками, но супермоментов так и не было. В итоге швабы провели комбинацию, и Энцо Мийо не мог промахнуться в завершении. Эрик Мартель из пределов штрафной довольно быстро сравнял счет. Мийо снова был на острие, но на сей раз вратарь среагировал на его опасный удар.
1:1, «Штутгарт» остается третьим с отставанием в три балла от «Баварии». Соперник также третий, но с конца.
Протокол игры
|(1:0) Мийо Энцо53'
|62'Мартель Эрик (1:1)
Бредлов Фабиан•Вагноман Жоша•Руо Антони 42'65' (Мвумпа Силас (65') •Антон Вальдемар•Ито Хироки•Каразор Атакан67' (Дауд Махмуд (67') •Штиллер Анджело•Чжон Ву-Ён65' (Миттельштедт Максимилиан (65') •Мийо Энцо86' (Левелинг Джейми (86') •Фюрих Крис•Гирасси Серу
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус•Килиан Лука•Шабо Юлиан•Финкгрефе Макс•Мартель Эрик•Гусенбашич Денис60' (Майна Линтон (60') •Любичич Деян•Кайнц Флориан72' (Адамян Саркис (72') •Диль Юстин60' (Алиду Фариде (60') •Тилманн Ян90' (Тиггес Штеффен (90')
24 февраля. Стадион "МХП-Арена".
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