«Унион» и «Хайденхайм» набрали по очку в результативном матче

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Унион» принимал ещё одну команду, пытающуюся не свалиться в борьбу за выживание, «Хайденхайм». На третьей минуте Никола Доведан открыл счет ударом с добивания. Данило Духи ударом головой направил мяч рядом с каркасом. Также с отскока был забит и второй мяч, на 44-й минуте отличился Робен Госенс. Еще до перерыва Андраш Шефер с помощью рикошета отправил мяч в сетку. В середине второго тайма гости сравняли счет - Эрен Динкчи доставил мяч на партнера, и Ян-Никлас Бесте перебросил голкипера - 2:2.

«Унион» делит 11-е место, соперник - девятый.