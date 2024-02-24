«Унион» и «Хайденхайм» набрали по очку в результативном матче

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Унион» принимал ещё одну команду, пытающуюся не свалиться в борьбу за выживание, «Хайденхайм». На третьей минуте Никола Доведан открыл счет ударом с добивания. Данило Духи ударом головой направил мяч рядом с каркасом. Также с отскока был забит и второй мяч, на 44-й минуте отличился Робен Госенс. Еще до перерыва Андраш Шефер с помощью рикошета отправил мяч в сетку. В середине второго тайма гости сравняли счет - Эрен Динкчи доставил мяч на партнера, и Ян-Никлас Бесте перебросил голкипера - 2:2.
«Унион» делит 11-е место, соперник - девятый.
Протокол игры
|3'Доведан Никола (0:1)
|(1:1) Госенс Робин44'
|(2:1) Шефер Андраш45'
|71'Бесте Ян-Никлас (2:2)
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Фогт Кевин•Юранович Йосип 53'72' (Кауфманн Миккель (72') •Шефер Андраш•Хедира Рани•Тусар Люка90' (Крал Алекс (90') •Госенс Робин 45'81' (Вертессен Йорбе (81') •Ааронсон Бренден81' (Руссийон Жером (81') •Холлербах Бенедикт72' (Триммель Кристофер (72')
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар• 87'Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас73' (Тоеркауф Норман (73') •Малони Леннард83' (Зирслебен Тим (83') •Динкчи Эрен•Шёппнер Ян64' (Пирингер Марвин (64') •Доведан Никола64' (Бек Адриан (64') •Бесте Ян-Никлас72' (Сесса Кевин (72') •Кляйндинст Тим
Запасные: Пик Флориан•Шиммер Штефан•Буш Марнон•Айхер Витус
24 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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