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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» и «Хайденхайм» набрали по очку в результативном матче

24 Февраля 2024 • 19:27 Комментировать
Унион Берлин
2:2
Хайденхайм
окончен

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Унион» принимал ещё одну команду, пытающуюся не свалиться в борьбу за выживание, «Хайденхайм». На третьей минуте Никола Доведан открыл счет ударом с добивания. Данило Духи ударом головой направил мяч рядом с каркасом. Также с отскока был забит и второй мяч, на 44-й минуте отличился Робен Госенс. Еще до перерыва Андраш Шефер с помощью рикошета отправил мяч в сетку. В середине второго тайма гости сравняли счет - Эрен Динкчи доставил мяч на партнера, и Ян-Никлас Бесте перебросил голкипера - 2:2.

«Унион» делит 11-е место, соперник - девятый.

Протокол игры  
Унион Берлин2:2Хайденхайм
  3'Доведан Никола (0:1)
(1:1) Госенс Робин44'  
(2:1) Шефер Андраш45'  
  71'Бесте Ян-Никлас (2:2)
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинФогт КевинЮранович Йосип  53' 72' (Кауфманн Миккель ( 72') Шефер АндрашХедира РаниТусар Люка 90' (Крал Алекс ( 90') Госенс Робин  45' 81' (Вертессен Йорбе ( 81') Ааронсон Бренден 81' (Руссийон Жером ( 81') Холлербах Бенедикт 72' (Триммель Кристофер ( 72')
Запасные: Лайдуни АиссаЕккель ПаульХаберер ЯникШволов Александер
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар  87'Майнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах Йонас 73' (Тоеркауф Норман ( 73') Малони Леннард 83' (Зирслебен Тим ( 83') Динкчи ЭренШёппнер Ян 64' (Пирингер Марвин ( 64') Доведан Никола 64' (Бек Адриан ( 64') Бесте Ян-Никлас 72' (Сесса Кевин ( 72') Кляйндинст Тим
Запасные: Пик ФлорианШиммер ШтефанБуш МарнонАйхер Витус
24 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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