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​«Барселоне» интересны три звезды «Баварии» слухи

24 Февраля 2024 • 16:17 Комментировать

«Барселона» изучает возможности усиления своего состава на трансферное лето. Как сообщает TodoFichajes, на радаре каталонского гранда находятся три звёздных футболиста «Баварии». В этот шорт-лист входят Йозуа Киммих, Лерой Сане и Джамал Мусиала.

Мусиала на днях отпразднует свой 21-й день рождения. Подписать этого атакующего хавбека «Барселоне» будет сложно, учитывая высокий ценник – футболист будет стоить от 100 до 150 миллионов евро.

Что до 29-летнего Киммиха, то подписать защитника летом можно будет примерно за 50 миллионов евро.

А вот по 28-летнему Сане ситуация пока до конца не ясна – не исключено, что немецкий вингер продлит контракт с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Лерой Сане Йозуа Киммих Джамал Мусиала трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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