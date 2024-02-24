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Чемпионат Германии. Бундеслига

Титов сделал прогноз на матч «Баварии» против «РБ Лейпцига»

24 Февраля 2024 • 13:22 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о центральном матче 23-го тура чемпионата Германии между мюнхенской «Баварией» и «РБ Лейпцигом».

«Лейпциг» попал в кризис после нескольких несправедливых поражений. Но в последнем матче победили. Это хороший знак перед игрой с разобранной «Баварией». Поставлю на «Лейпциг» с форой (+1,5)», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Баварии» против «РБ Лейпцига» состоится сегодня, 24 февраля, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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