Титов сделал прогноз на матч «Баварии» против «РБ Лейпцига»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о центральном матче 23-го тура чемпионата Германии между мюнхенской «Баварией» и «РБ Лейпцигом».

«Лейпциг» попал в кризис после нескольких несправедливых поражений. Но в последнем матче победили. Это хороший знак перед игрой с разобранной «Баварией». Поставлю на «Лейпциг» с форой (+1,5)», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Баварии» против «РБ Лейпцига» состоится сегодня, 24 февраля, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.