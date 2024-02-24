Джака оценил очередную победу «Байера»

Хавбек «Байера» Гранит Джака пообщался с журналистами после победного матча с «Майнцем» в рамках 23-го тура Бундеслиги. Леверкузенский клуб выиграл на своем поле со счетом 2:1.

«Такие команды, как «Майнц», приезжают к нам и отчаянно защищаются. В таких условиях непросто найти свободное пространство, но мы пытались снова и снова. По итогу самое главное – победа. В конце сезона будет неважно, как мы играли, главное – результат», - передает слова швейцарца Kicker.

По итогам 23 туров «Байер» с 61 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Баварию», имеющую игру в запасе, на 11 баллов.