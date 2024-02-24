Хаби Алонсо не хочет в «Баварию» - известна причина

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо не горит желаем переходить на работу в мюнхенскую «Баварию», которая заинтересована в его услугах.

По информации TZ, испанский специалист сомневается, что назначение в этот клуб станет положительным шагом в его карьере. Алонсо не нравится хаос, который сейчас имеется внутри мюнхенского коллектива. В связи с этим Хаби намерен рассмотреть другие варианты. Одним из них является «Ливерпуль».

Срок действующего контракта испанца с «фармацевтами» рассчитан до середины 2026 года. Под руководством Алонсо «Байер» уверенно лидирует в таблице Бундеслиги.