Тухель озвучил причину ухода из «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о причинах ухода из клуба. Специалист покинет команду по завершении текущего сезона.

«Не получилось вывести команду на новый уровень. Поэтому летом мы пойдем разными дорогами. Ошибся ли я, возглавив «Баварию»? Нет смысла оглядываться назад», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Тухель занял пост рулевого мюнхенского гранда весной прошлого года. Под руководством этого тренера «Бавария» сыграла 44 поединка. Команда одержала 28 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.