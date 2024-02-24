Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель озвучил причину ухода из «Баварии»

24 Февраля 2024 • 08:51 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о причинах ухода из клуба. Специалист покинет команду по завершении текущего сезона.

«Не получилось вывести команду на новый уровень. Поэтому летом мы пойдем разными дорогами. Ошибся ли я, возглавив «Баварию»? Нет смысла оглядываться назад», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Тухель занял пост рулевого мюнхенского гранда весной прошлого года. Под руководством этого тренера «Бавария» сыграла 44 поединка. Команда одержала 28 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса «Барселона» продолжает платить Месси Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу»
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума»
Спортивные новости
Калинская уверенно разобралась со Швёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае Хачанов вышел в финал турнира в Дохе, уверенно переиграв Попырина «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик» CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.02.24 в 17:30
Вердер Вердер
Дармштадт Дармштадт
1.52 4.30 5.60
Видео
24.02.24 в 17:30
Унион Берлин Унион Берлин
Хайденхайм Хайденхайм
1.87 3.55 4.00
Видео
24.02.24 в 17:30
Боруссия М Боруссия М
Бохум Бохум
1.76 4.00 4.00
Видео
24.02.24 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
Кёльн Кёльн
1.34 5.20 7.40
Видео
24.02.24 в 20:30
Бавария Бавария
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.43 5.00 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
08:51 · Германия. Бундеслига
Тухель озвучил причину ухода из «Баварии»
08:39 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо высказал мнение о рекорде «Байера»
03:43 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн: «Мой отец был секретным агентом»
01:11 · Германия. Бундеслига
«Байер» побил рекорд «Баварии» по матчам без поражений
01:01 · Германия. Бундеслига
Вирц достиг отметки в 50 результативных действий в Бундеслиге – только двое делали это в более молодом возрасте
00:25 · Германия. Бундеслига
«Байер» разобрался с аутсайдером и оторвался на 11 очков от «Баварии»
23 Февраля
22:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обсудила с агентом Дэвиса будущее игрока
22:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Майнц»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
14:54 · Германия. Бундеслига
​Тухель – о поражениях: «Если бы виноват был только тренер, я бы здесь сегодня не сидел»
14:38 · Германия. Бундеслига
​У де Лигта есть будущее в «Баварии»
13:24 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал о работе в «Баварии»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Тухель будет нацелен на работу в «Манчестер Юнайтед»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Бербатов предложил «Ливерпулю» кандидатуру Тухеля
11:01 · Германия. Бундеслига
«Бавария» начала переговоры с Хаби Алонсо слухи
10:52 · Германия. Бундеслига
Игрок «Реала» Рюдигер назвал лучшего тренера в карьере - это не Анчелотти
Все новости
Рекомендуем