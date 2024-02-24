Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо высказал мнение о рекорде «Байера»

24 Февраля 2024 • 08:39 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пообщался с журналистами после победы над «Майнцем» (2:1) в рамках 23-го тура Бундеслиги. «Фармацевты» установили рекорд среди немецких команд по числу матчей без поражений. Клуб не проигрывает в 33 поединках подряд.

«Я не думаю о рекордах. Но когда мы чего-то достигаем, то я горжусь своими парнями. Команда прикладывает много усилий, каждый игрок знает свои обязанности. Я многому научился у них. Мы не собираемся останавливаться», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Байер» до сих пор не потерпел ни одного поражения. На счету подопечных Алонсо 29 побед и четыре ничейных результата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса «Барселона» продолжает платить Месси Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу»
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума»
Спортивные новости
Калинская уверенно разобралась со Швёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае Хачанов вышел в финал турнира в Дохе, уверенно переиграв Попырина «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик» CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.02.24 в 17:30
Вердер Вердер
Дармштадт Дармштадт
1.52 4.30 5.60
Видео
24.02.24 в 17:30
Унион Берлин Унион Берлин
Хайденхайм Хайденхайм
1.87 3.55 4.00
Видео
24.02.24 в 17:30
Боруссия М Боруссия М
Бохум Бохум
1.76 4.00 4.00
Видео
24.02.24 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
Кёльн Кёльн
1.34 5.20 7.40
Видео
24.02.24 в 20:30
Бавария Бавария
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.43 5.00 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
08:51 · Германия. Бундеслига
Тухель озвучил причину ухода из «Баварии»
08:39 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо высказал мнение о рекорде «Байера»
03:43 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн: «Мой отец был секретным агентом»
01:11 · Германия. Бундеслига
«Байер» побил рекорд «Баварии» по матчам без поражений
01:01 · Германия. Бундеслига
Вирц достиг отметки в 50 результативных действий в Бундеслиге – только двое делали это в более молодом возрасте
00:25 · Германия. Бундеслига
«Байер» разобрался с аутсайдером и оторвался на 11 очков от «Баварии»
23 Февраля
22:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обсудила с агентом Дэвиса будущее игрока
22:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Майнц»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
14:54 · Германия. Бундеслига
​Тухель – о поражениях: «Если бы виноват был только тренер, я бы здесь сегодня не сидел»
14:38 · Германия. Бундеслига
​У де Лигта есть будущее в «Баварии»
13:24 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал о работе в «Баварии»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Тухель будет нацелен на работу в «Манчестер Юнайтед»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Бербатов предложил «Ливерпулю» кандидатуру Тухеля
11:01 · Германия. Бундеслига
«Бавария» начала переговоры с Хаби Алонсо слухи
10:52 · Германия. Бундеслига
Игрок «Реала» Рюдигер назвал лучшего тренера в карьере - это не Анчелотти
Все новости
Рекомендуем