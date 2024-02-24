Хаби Алонсо высказал мнение о рекорде «Байера»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пообщался с журналистами после победы над «Майнцем» (2:1) в рамках 23-го тура Бундеслиги. «Фармацевты» установили рекорд среди немецких команд по числу матчей без поражений. Клуб не проигрывает в 33 поединках подряд.

«Я не думаю о рекордах. Но когда мы чего-то достигаем, то я горжусь своими парнями. Команда прикладывает много усилий, каждый игрок знает свои обязанности. Я многому научился у них. Мы не собираемся останавливаться», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Байер» до сих пор не потерпел ни одного поражения. На счету подопечных Алонсо 29 побед и четыре ничейных результата.