​Нагельсманн: «Мой отец был секретным агентом»

Наставник немецкой сборной Юлиан Нагельсманн разоткровенничался с прессой и сообщил ей, что его покончивший жизнь самоубийством отец был секретным агентом и трагическое решение уйти из жизни принял именно по этой причине:

- Это было очень сложно. Мой отец не оставил никакой записки, ничего. Но то, как он ушел из жизни, говорило о том, что он сделал это сознательно. В двадцать лет мне пришлось взять на себя заботу о семье. Это было непростое испытание, - цитирует слова Юлиана Нагельсманна Sportface.

Ранее, до немецкой сборной, Нагельсманн тренировал мюнхенскую «Баварию».