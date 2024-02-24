«Байер» побил рекорд «Баварии» по матчам без поражений

Леверкузенский «Байер» выдал рекордную для немецкого футбола беспроигрышную серию.

В пятницу «фармацевты» обыграли «Майнц» в поединке Бундеслиги (2:1) – команда Хаби Алонсо не знает поражений в 33 играх кряду во всех турнирах. Как отмечает Opta, это рекордный показатель для клубов Бундеслиги за всю историю. Прежним рекордсменом была «Бавария», чья серия остановилась на отметке в 32 матча без поражений.

Примечательно, что из 33 поединков «Байер» выиграл 29, лишь четыре раза сыграв вничью.

Леверкузенцы лидируют в чемпионате Германии с 61 набранным очком после 25 туров. Сыгравшая на один матч меньше «Бавария» отстаёт на 11 баллов.