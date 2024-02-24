Вирц достиг отметки в 50 результативных действий в Бундеслиге – только двое делали это в более молодом возрасте

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц поучаствовал в 50 голах своей команды в Бундеслиге.

В пятницу «фармацевты» одержали победу над «Майнцем» (2:1), а Вирц стал автором результативной передачи. Согласно данным Opta, футболист добрался до отметки в 50 результативных действий в Бундеслиге в возрасте 20 лет и 296 дней – третий показатель в современной истории (с начала сбора данных в сезоне-2004/05) после Джедона Санчо (19 лет и 299 дней) и Кая Хаверца (20 лет и 270 дней).

Флориан Вирц дебютировал в чемпионате Германии в 2020 году. На его счету 19 забитых мячей и 31 голевой пас в 99 поединках Бундеслиги.