«Байер» разобрался с аутсайдером и оторвался на 11 очков от «Баварии»

23-й тур чемпионата Германии открывали «Байер» и «Майнц». Несмотря на пропасть между командами в таблице, гости достаточно неплохо выглядели. На третьей минуте Гранит Джака подобрал мяч у левого угла штрафной и зарядил в дальний верхний угол ворот - 1:0. Аутсайдер быстро сравнял - Сильван Видмер головой сыграл на Доминика Кора, который также головой отправил мяч в сетку. Лидер начал поддавливать противника к концу первого тайма, но вратарь Робин Центнер работал в рамке на все 100. А вот в середине второго тайма его грубая ошибка привела к голу. Роберт Андрих коварно пробил по воротам издали, и мяч в последний момент нырнул под руки вратарю - 2:1. На 80-й минуте «Майнц» остался вдесятером, удаление у Жессика Нганкама за грубость.

В итоге «Майнц» остался в зоне вылета, а вот противник уже на 11 очков опережает «Баварию».