В последние недели и месяцы в прессе регулярно появлялась информация о возможном уходе из «Баварии» защитника Маттейса де Лигта. Нидерландец в нынешнем сезоне получает не так много игрового времени в мюнхенской команде. Впрочем, у де Лигта есть будущее в «Баварии» - как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, ситуация игрока будет пересмотрена после прихода в клуб нового тренера.

Как известно, на днях «Бавария» объявила о том, что по завершению сезона Томас Тухель покинет тренерский мостик. С 24-летним де Лигтом связывают «ПСЖ» и клубы из Английской премьер-лиги.