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​У де Лигта есть будущее в «Баварии»

23 Февраля 2024 • 14:38 Комментировать

В последние недели и месяцы в прессе регулярно появлялась информация о возможном уходе из «Баварии» защитника Маттейса де Лигта. Нидерландец в нынешнем сезоне получает не так много игрового времени в мюнхенской команде. Впрочем, у де Лигта есть будущее в «Баварии» - как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, ситуация игрока будет пересмотрена после прихода в клуб нового тренера.

Как известно, на днях «Бавария» объявила о том, что по завершению сезона Томас Тухель покинет тренерский мостик. С 24-летним де Лигтом связывают «ПСЖ» и клубы из Английской премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт
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