Нагельсманн рассказал о работе в «Баварии»

Рулевой национальной команды Германии Юлиан Нагельсманн высказался о периоде работы в мюнхенской «Баварии». Специалист руководил командой с 2021 по 2023 год.

«Я пришел в «Баварию» с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают тренеру время. Клопп руководил «Ливерпулем» долгое время, пока привел команду к титулу чемпиона. Гвардиола выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» спустя семь лет после назначения. У тренеров «Баварии» не так много времени, чтобы что-то создать», - цитирует специалиста Bayern & Germany.

В настоящий момент пост главного тренера «Баварии» занимает Томас Тухель. Он покинет клуб в конце сезона.