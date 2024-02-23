Пять кандидатов, которые могут заменить Тухеля в «Баварии»

Томас Тухель покинет мюнхенскую «Баварию» по окончании сезона. Вероятно, судьба наставника 33-кратных чемпионов Германии решится ещё раньше. В любом случае боссы мюнхенского клуба уже начали активные поиски того, кто заменит Тухеля. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пятёрке наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера «Баварии».

Прямой конкурент

Хаби Алонсо один из тех, кто стал причиной грядущего увольнения Томаса Тухеля. Восемь очков отрыва за 12 туров до окончания сезона не приговор, но отыграть подобный отрыв, особенно когда у тебя проблемы во взаимоотношениях с игроками, будет очень сложно. Тем более что «аспириновые» не потерпели ни одного поражения за 22 сыгранных матча Бундеслиги. Хаби Алонсо всего 42 и его тренерский опыт не такой большой, но отзывы и результаты уже говорят в пользу испанца. Вероятность перехода Алонсо в «Баварию» не так высока (букмекеры дают коэффициент 10,5), к тому же активизировался «Ливерпуль», который не хочет упускать талантливого наставника. Но мюнхенцы могут пойти по своему излюбленному пути: заманить лучших из Бундеслиги в свою команду за счёт великолепных условий.

Юные таланты

К категории лучших относится не только Хаби Алонсо. В текущем сезоне Бундеслиги выделяют ещё одного «юного» наставника. 41-летний Себастьян Хенесс и его «Штутгарт» всего в четырёх очках от «Баварии». До перехода в апреле прошлого года в стан «швабов» Хенесс поработал в «Хоффенхайме», а шесть лет назад работал с «Баварией» U19 и «Баварией-2». К тому же Себастьян является племянником члена совета директоров Ули Хенесса. У немцев, конечно, другая ментальность, но родственные связи могут сыграть свою роль.

Безработные

В роли лидеров рейтинга потенциальных главных тренеров мюнхенской «Баварии» трио безработных: Антонио Конте (коэффициент на назначение 8,5), Жозе Моуриньо (4,5) и Ханс-Дитер Флик (2,5).

Антонио Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма» в марте прошлого года. Год отдыха явно пойдёт на пользу импульсивному наставнику. Правда, итальянца уже сватают в «Милан». Серебряному призёру чемпионата мира-1994 и чемпионата Европы-2000 есть из чего выбирать.

Жозе Моуриньо после ухода из «Ромы» находится в творческом отпуске, но вряд ли «Особенный» откажется поработать с одной из топовых команд, коих у него уже набралось больше пяти. К тому же Моуриньо ни разу за свою тренерскую карьеру не возглавлял клубы из Германии.

Ханс-Дитер Флик за 605 дней работы в «Баварии» в качестве главного тренера одержал 81,4% побед, добыл 7 трофеев, в числе которых победа в Лиге чемпионов. После неудачной серии товарищеских матчей во главе сборной Германии при подготовке к домашнему чемпионату Европы покинул этот пост. Большинство букмекерских контор уверены, что именно Флик придёт на смену Тухелю. Как известно, букмекеры могут ошибаться, и развязку нового «сериала» под названием «Кто станет следующим в «Баварии» увидим ближайшим летом.

Пятёрка потенциальных сменщиков Томаса Тухеля в «Баварии»

Мы проследили, какие коэффициенты выставляют букмекерские компании и вывели среднее. Фаворитом на вакантное место является безработный Флик. Хаби Алонсо, про которого так много пишут СМИ, по мнению экспертов имеет наименьшие шансы стать главным тренером «Баварии».

Тренер Текущий клуб Коэффициент Ханс-Дитер Флик Без работы 2,5 Жозе Моуриньо Без работы 4,5 Себастьян Хенесс «Штутгарт» 7,5 Антонио Конте Без работы 8,5 Хаби Алонсо «Байер» 10,5

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