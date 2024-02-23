Игрок «Реала» Рюдигер назвал лучшего тренера в карьере - это не Анчелотти

Защитник сборной Германии и мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением о главном тренере мюнхенской «Баварии» Томасе Тухеле.

«В моей карьере было много хороших тренеров. Если нужно выбрать одного, то я назову Томаса Тухеля. С ним у меня сложились хорошие отношения. Мне нравилась его открытость. Еще меня впечатлило его тактическое понимание игры», - приводит слова защитника Bayern & Germany.

Тухель занимает пост наставника мюнхенского коллектива с марта 2023 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии. В нынешнем сезоне Бундеслиги «Бавария» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Байера» на восемь баллов.