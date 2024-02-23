Бербатов спрогнозировал будущее Тухеля

Экс-футболист сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о карьере Томаса Тухеля. По завершении нынешнего сезона немецкий специалист покинет пост главного тренера мюнхенской «Баварии».

«У Тухеля уже есть имя, которое поможет ему найти новую работу. Он выигрывал Лигу чемпионов. Не думаю, что Томас надолго останется без команды. Где он может продолжить карьеру? Интересный вопрос. Это мы узнаем в следующем сезоне», - передает слова болгарина The Mirror.

Под руководством Тухеля «Бавария» потерпела поражения в трех последних матчах. Ближайшую встречу мюнхенцы проведут с «РБ Лейпцигом».