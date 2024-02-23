«Бавария» приняла решение по Моуринью

В мюнхенской «Баварии» приняли решение насчет возможных переговоров с Жозе Моуринью и Хансом-Дитером Фликом. По сообщениям журналистов Sport.Sky, немецкий гранд не собирается назначать этих специалистов на пост главного тренера команды на временной основе.

В клубе хотят, чтобы нынешний рулевой Томас Тухель отработал до завершения сезона. После его ухода «Бавария» всерьез займется поиском нового наставника.

Мюнхенский гранд провально провел последние матчи. Команда потерпела три поражения подряд. В ближайшем поединке «Бавария» на домашнем стадионе встретится с «РБ Лейпцигом».