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​Тухель пытался избавиться от связки Киммих – Горецка

22 Февраля 2024 • 19:22 Комментировать

Томас Тухель покинет должность главного тренера «Баварии» по завершению сезона, о чём уже было объявлено. Тем временем в прессе активно появляется информация о проблемах, с которыми Тухель столкнулся в Мюнхене.

Так, например, прошлым летом Тухель предлагал расстаться либо с Йозуа Киммихом, либо с Леоном Горецкой. «Бавария» на рынке боролась за Деклана Райса и Жоау Пальинью, но англичанин оказался слишком дорогим, а сделка по португальцу сорвалась. В итоге Тухелю пришлось и дальше использовать связку Киммих – Горецка, чем он не был доволен. Об этом рассказывает The Athletic.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 24 февраля – против «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Леон Горецка Йозуа Киммих ещё теги
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