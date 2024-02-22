​Тухель пытался избавиться от связки Киммих – Горецка

Томас Тухель покинет должность главного тренера «Баварии» по завершению сезона, о чём уже было объявлено. Тем временем в прессе активно появляется информация о проблемах, с которыми Тухель столкнулся в Мюнхене.

Так, например, прошлым летом Тухель предлагал расстаться либо с Йозуа Киммихом, либо с Леоном Горецкой. «Бавария» на рынке боролась за Деклана Райса и Жоау Пальинью, но англичанин оказался слишком дорогим, а сделка по португальцу сорвалась. В итоге Тухелю пришлось и дальше использовать связку Киммих – Горецка, чем он не был доволен. Об этом рассказывает The Athletic.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 24 февраля – против «РБ Лейпцига».