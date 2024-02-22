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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Дюгарри высказался о возможном назначении Зидана в «Баварии»

22 Февраля 2024 • 17:36 Комментировать

Бывший футболист национальной сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался по поводу информации о том, что Зинедин Зидан может возглавить «Баварию» в обозримом будущем.

«Зидан учит немецкий? Я не верю в это. Но в любом случае чемпионат Германии – это здорово. Стадионы полны, чемпионат очень открытый. Думаю, все тренеры мечтают тренировать такой клуб, как «Бавария». Мне кажется, что это один из идеальных клубов для Зидана», - сказал Дюгарри RMC Sport.

Напомним, что Зинедин Зидан находится без тренерской работы достаточно давно – француз покинул мадридский «Реал» по завершению сезона 2020/2021.

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Бавария Зинедин Зидан Кристоф Дюгарри ещё теги
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