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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кроос объявил о возвращении в сборную Германии официально

22 Февраля 2024 • 16:34 Комментировать (3)

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос официально объявил о том, что возвращается в национальную команду. Хавбек должен сыграть на домашнем чемпионате Европы, который состоится этим летом.

«Я снова сыграю за сборную Германии в марте. Почему? Потому что главный тренер попросил меня об этом. Я готов к этому и уверен в том, что на Евро мы можем достичь гораздо большего, чем многие сейчас представляют», – написал Кроос в социальных сетях.

Кроос в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом и семью результативными передачами. За национальную сборную Тони не выступал с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тони Кроос
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Комментарии (3) Все комментарии
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Vladik1993-25
22 Февраля 2024 в 17:16
Хорошая новость для сборной Германии
Навсегда БАВАРЕЦ
22 Февраля 2024 в 17:13
Урааа!
GlorReala
22 Февраля 2024 в 16:47
удачи Тони!
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