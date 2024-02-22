Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос официально объявил о том, что возвращается в национальную команду. Хавбек должен сыграть на домашнем чемпионате Европы, который состоится этим летом.

«Я снова сыграю за сборную Германии в марте. Почему? Потому что главный тренер попросил меня об этом. Я готов к этому и уверен в том, что на Евро мы можем достичь гораздо большего, чем многие сейчас представляют», – написал Кроос в социальных сетях.

Кроос в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом и семью результативными передачами. За национальную сборную Тони не выступал с 2021 года.