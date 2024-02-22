Кроос принял решение вернуться в сборную Германии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос принял решение возобновить международную карьеру. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немец вернётся в сборную Германии для того, чтобы сыграть на домашнем чемпионате Европы, который начнётся в июне этого года.

Источник сообщает, что Кроос официально объявит о своём решении уже в ближайшее время. Напомним, Тони покинул сборную Германии летом 2021 года по окончании чемпионата Европы. Тем не менее, у Крооса в этом году будет возможность выиграть трофей, который ему никогда не покорялся.

Кроос ранее становился чемпионом мира в составе сборной Германии, когда «бундестим» выиграли мундиаль в 2014 году в Бразилии.