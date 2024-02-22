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Чемпионат Германии. Бундеслига

Два испанских клуба хотят купить Горецку у «Баварии»

22 Февраля 2024 • 13:11 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка имеет два варианта продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно информации источника, в подписании немецкого футболиста заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Оба клуба в нынешнем сезоне пробились в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Не исключено, что переход может быть оформлен грядущим летом.

29-летний немец защищает цвета «Баварии» с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2025/2026. Рыночная стоимость Леона – 40 миллионов евро.

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Бавария Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Леон Горецка трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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