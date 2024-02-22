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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» в январе хотел арендовать защитника «Униона»

22 Февраля 2024 • 12:25 Комментировать
Унион Берлин
...
Хайденхайм
24.02 17:30

Мадридский «Реал» в январское трансферное окно хотел арендовать центрального защитника берлинского «Униона» Диого Лейте. По информации от Diario AS, «королевский клуб» хотел пригласить 25-летнего португальца вместо травмированного Давида Алабы, который выбыл из строя до конца сезона.

Если верить источнику, интерес «сливочных» так и не продвинулся до решающей стадии. В конечном итоге руководство «Реала» приняло решение никого не приглашать вместо Алабы.

Лейте проводит второй сезон в Бундеслиге после перехода из португальской «Браги». Диого в этом розыгрыше чемпионата Германии сыграл 21 матч.

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