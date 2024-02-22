«Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро

Звездный полузащитник «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Заинтересованность в услугах немецкого хавбека проявляет мадридский «Реал».

Согласно сведениям Sport Bild, сам Вирц не планирует покидать «фармацевтов» до 2025 года. Он хочет набраться опыта, чтобы потом перейти в топ-клуб в качестве сформировавшегося игрока.

«Реал», в свою очередь, хочет подписать Вирца как раз в следующем году, что совпадает с планами футболиста.

Трансферная стоимость Флориана оценивается в 100 миллионов евро. Трудовой договор полузащитника с «Байером» истекает летом 2027 года.

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