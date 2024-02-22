Моуринью и ещё три тренера в списке «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» находится в поиске нового тренера, который станет заменой Томасу Тухелю. Нынешний наставник покинет команду по завершении сезона-2023/2024.

По данным журналистов Todofichajes, в сфере интересов немецкого гранда по-прежнему фигурирует кандидатура португальца Жозе Моуринью, недавно уволенного из «Ромы». «Особенный» считается одним из фаворитов на место в «Баварии». Кроме него рассматриваются кандидатуры Зинедина Зидана, Хаби Алонсо и Унаи Эмери.

На этой неделе было объявлено, что Тухель уходит из мюнхенского клуба в конце сезона. Под его руководством команда проиграла три последних матча.