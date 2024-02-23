Кто станет победителем чемпионата Германии: оцениваем шансы команд

Впервые за долгое время в немецкой Бундеслиге может смениться чемпион, ведь последний раз «Бавария» отдавала золото в далёком сезоне-2011/12, когда на высоте была дортмундская «Боруссия» Юргена Клоппа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какова вероятность, что в Германии будет новый чемпион.

«Штутгарт»

«Штутгарт» бодро начал новый сезон, одержав семь побед в стартовых восьми матчах, однако со временем команда начала терять стабильность, чередуя неплохие серии с регулярными поражениями. После 22 туров «Штутгарт» имеет в своей копилке 46 набранных очков, а у лидирующего «Байера» 58 баллов. По этой причине шансы на чемпионство «Штутгарта» кажутся призрачными, но обеспечить себе путёвку в Лигу чемпионов клуб точно способен.

Вероятность победы: 2%

«Боруссия» Дортмунд

Команда Эдина Терзича провела отличный прошлый сезон, но упустила золотые медали чемпионата Германии в самом последнем туре. Казалось, что в новой кампании «Боруссия» станет ещё сильнее, но потеря Джуда Беллингема очень сказалась на игре команды. Сейчас «шмели» идут на четвёртой строчке, отставая от лидирующего «Байера» на 17 очков. Поговаривают, что летом Терзич будет уволен из «Боруссии», и пока нет предпосылок, чтобы не доверять данной информации.

Вероятность победы: 5%

«Бавария»

Гегемония «Бавария» могла прерваться ещё в прошлом сезоне, но дортмундская «Боруссия» просто подарила чемпионство мюнхенцам, проиграв в последнем туре Бундеслиги аутсайдеру. В текущей кампании у команды Томаса Тухеля большое количество проблем не только кадровых, но и игровых. «Бавария» проиграла уже три раза подряд во всех турнирах, а такого с командой не случалось давно. После таких результатов в СМИ стали появляться слухи, что ряд игроков недоволен нахождением Тухеля на посту главного тренера, и футболисты даже готовы покинуть команду летом, если Тухель останется у руля.

Вероятность победы: 33%

«Байер»

«Байер» под руководством Хаби Алонсо — главное открытие европейского футбольного сезона. Несмотря на то, что прошла уже большая часть сезона, коллектив из Леверкузена до сих пор остаётся единственным из топ-лиг, который ни разу не проиграл. 10 февраля «Байер» провёл очный матч против «Баварии», в котором были сняты практически все вопросы о новом чемпионе. Подопечные Алонсо в одну калитку уничтожили мюнхенцев, забив три безответных мяча.

Вероятность победы: 60%

Дмитрий Миляев