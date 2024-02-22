Маттеус раскрыл, в чём проблема «Баварии»

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о проблемах мюнхенской «Баварии» в нынешнем сезоне. Команда потерпела три поражения подряд в последних играх.

«Бавария» - это клуб, который хочет не только побеждать в турнирах, но и демонстрировать при этом красивую игру. Но я не вижу лидеров в команде. Где они? Да, есть Нойер в воротах, а также Кейн в атаке. А кто лидер в обороне и полузащите? Команде не хватает новых лидеров. В этом сезоне все не так, как было раньше», - цитирует Лотара Sky Sport Germany.

По итогам 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место, отставая от «Байера» на восемь баллов.