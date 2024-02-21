В последнее время футбольные матчи в Германии регулярно прерывались из-за протестов фанатов. Они бросали на поле посторонние предметы, выражая недовольство планами по приходу в лигу внешнего инвестора.

Судя по всему, протесты дали эффект. Немецкая футбольная лига (DFL) объявила о решении не продолжать процесс заключения маркетингового партнёрства. Решение было принято в среду на внеочередном заседании президиума DFL во Франкфурте-на-Майне.

Добавим, что на текущий момент лидером чемпионата Германии является «Байер». Леверкузенцы опережают «Баварию» на восемь очков.