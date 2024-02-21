​Тухель – реальный кандидат для «Барселоны»

«Барселона» - один из топ-клубов, в которых летом сменится тренер. Несколько недель назад Хави объявил о решении уйти с занимаемой должности по завершению сезона. Как сообщает в социальных сетях журналист Тони Хуанмарти, реальным кандидатом для «сине-гранатовых» является Томас Тухель. Несколько часов назад было объявлено о летнем уходе этого специалиста из «Баварии».

В то же время отмечается, что многие в «Барселоне» восхищаются Роберто де Дзерби. Проблема в том, что каталонцы имеют проблемы с финансами, а за итальянца нужно платить «Брайтону» компенсацию.

«Барселона» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.