«Баварии» придётся пойти на важный шаг ради Зидана

По завершению сезона Томас Тухель покинет должность главного тренера «Баварии» - об этом уже было официально объявлено. В последнее время мюнхенский клуб активно связывают с Зинедином Зиданом.

В случае приглашения Зидана «Баварии» придётся наделить француза властью в спортивном секторе. Об этом немецкому Sport1 рассказал человек, близкий к Зинедину.

«Если руководители «Баварии» хотят заполучить Зидана, они должны дать ему спортивную мощь и выполнять его пожелания. Он очень амбициозен и всё подчиняет успеху. Он ничего не хочет оставлять на волю случая», - сообщил источник.

​«Бавария» связалась с Зиданом

​Стало известно, когда Зидан может возглавить «Баварию»