«Бавария» готова продавать игроков, но есть 4 неприкасаемых

Мюнхенская «Бавария» планирует повести серьезную чистку состава. Об этом стало известно журналистам AS.

По информации источника, в команде есть всего четыре футболиста, которые считаются неприкасаемыми. Речь идет о вратаре Мануэле Нойере, вингере Джамале Мусиале, а также нападающих Томасе Мюллере и Гарри Кейне.

«Бавария» неудачно провела последние матчи, потерпев три поражения подряд. В связи с этим появились слухи о возможном увольнении главного тренера Томаса Тухеля.

В чемпионате Германии мюнхенцы занимают второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.