Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готова продавать игроков, но есть 4 неприкасаемых

21 Февраля 2024 • 09:55 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» планирует повести серьезную чистку состава. Об этом стало известно журналистам AS.

По информации источника, в команде есть всего четыре футболиста, которые считаются неприкасаемыми. Речь идет о вратаре Мануэле Нойере, вингере Джамале Мусиале, а также нападающих Томасе Мюллере и Гарри Кейне.

«Бавария» неудачно провела последние матчи, потерпев три поражения подряд. В связи с этим появились слухи о возможном увольнении главного тренера Томаса Тухеля.

В чемпионате Германии мюнхенцы занимают второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Гарри Кейн Джамал Мусиала ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира ​Месси выступил с заявлением Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» «Ливерпуль» потерял Салаха «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Де Хеа решил, где продолжит карьеру Бензема возвращается Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
10:05 · Англия. Премьер-лига
Сульшер выбрал три трансфера для «Баварии»
09:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продавать игроков, но есть 4 неприкасаемых
00:39 · Германия. Бундеслига
Киммих не останется в «Баварии» при Тухеле слухи
00:01 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» засомневались в Упамекано слухи
20 Февраля
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Байер» и «Тоттенхэм» заинтересовал экс-полузащитник московского «Динамо» слухи
22:07 · Германия. Бундеслига
Стало известно, что сказал Киммих после замены в матче с «Бохумом»
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» следит за хавбеком «Штутгарта» слухи
20:37 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Байера» Фримпонг заявил, что готов перейти в «Ливерпуль»
18:55 · Германия. Бундеслига
​6 звёзд «Баварии» поддерживают Тухеля
18:38 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда нацелились на Фримпонга 1 слухи
17:30 · Германия. Бундеслига
Вторая бундеслига впервые опередила по посещаемости за тур первую
15:02 · Германия. Бундеслига
Гюндоган: «Удивительно, что у «Баварии» возникли такие трудности, Тухель — один из лучших тренеров Европы»
14:27 · Германия. Бундеслига
​Гендиректор «Баварии» удивил ответом на вопрос о будущем Тухеля
14:17 · Германия. Бундеслига
6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена
12:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отреагировала на смерть Бреме
Все новости
Рекомендуем