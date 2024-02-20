«Бавария» отреагировала на смерть Бреме

Мюнхенская «Бавария» прокомментировала новость о смерти легендарного немецкого футболиста Андреаса Бреме. Он ушел из жизни в возрасте 63 лет.

«Наш клуб очень опечален внезапной смертью Андреаса Бреме. Хотим выразить наши глубочайшие соболезнования его близким. Андреас навсегда останется в наших сердцах как победитель чемпионата мира. Он всегда будет частью «Баварии». Покойся с миром», - говорится в публикации мюнхенского клуба.

За «Баварию» Бреме выступал с 1986 по 1988 год. В составе сборной Германии он провел 86 матчей и отметился восемью голами.

Ушёл из жизни легендарный Андреас Бреме