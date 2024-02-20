Ушёл из жизни легендарный Андреас Бреме

Экс-игрок сборной Германии Андреас Бреме скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщили журналисты Bild.

Бывший футболист умер в результате остановки сердца в ночь с понедельника на вторник в Мюнхене. Андреаса доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Бреме является автором победного гола сборной Германии в финале чемпионата мира – 1990 против национальной команды Аргентины (1:0).

На протяжении своей профессиональной карьеры Бреме выступал за такие команды, как «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Интер» и «Сарагоса». За сборную Германии Андрес сыграл 86 матчей и забил восемь мячей.