Почему не надо менять тренера просто ради обновления: Пример «Баварии» другим наука

«Бавария» год назад сменила тренера, а теперь думает об обновлении на этом посту. Мюнхенцы наглядно показали всем, почему не стоит спешить с такими решениями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирает кейс «Баварии».

Тренера надо менять с умом

Прошёл почти год с момента, как «Бавария» уволила Юлиана Нагельсмана, назначив на пост главного тренера Томаса Тухеля. За прошедшее с тех пор время так и не появилось ни одного убедительного аргумента, по какой причине был уволен предыдущий наставник. Все объяснения, которые звучали от руководства «Баварии», выглядели абсолютно нелепо, чтобы всерьёз полагать, что именно они лежали в основе принятого решения. То, что Нагельсман съездил в отпуск, никак не может служить поводом.

Таким образом, по истечении года есть только одно вменяемое объяснение, зачем «Бавария» уволила Нагельсмана. Причина была не в том, что прошлый наставник чем-то не устраивал, тем более что с результатами у команды всё было хорошо. Просто в Мюнхене очень хотели назначить Тухеля, который был без клуба. Чтобы он пришёл, надо было уволить предыдущего наставника. «Бавария» просто решила сменить тренера ради обновления, но без каких-то очевидных спортивных оснований.

Это отличный пример для других клубов, что к смене тренера надо подходить с умом, понимая, в чём главный смысл этого шага. Замена просто, потому что хочется, смысла не имеет.

Так ли плох Тухель?

На самом деле нет. Сейчас во всех разговорах явно преобладают эмоции. «Бавария» проиграла три матча подряд, в том числе разгромно «Байеру», который идёт первым в таблице. Для топ-клуба, тем более мюнхенцев, каждое поражение – это экстраординарное событие. «Бавария», которая много лет является бессменным чемпионом Германии, рискует стать второй, что будет форс-мажором.

При этом надо понимать, что «Бавария» имеет абсолютно чемпионский график. По текущему графику команда должна набрать порядка 77 очков. За последние десять лет лишь в сезоне-2015/16 дортмундская «Боруссия», ставшая второй, набрала больше. Во все иные сезоны 77 очков – это первое место. Просто в текущем сезоне «Байер» выдаёт феноменальный результат, из-за чего «Бавария» рискует стать второй. Однако это не проблема мюнхенцев, это просто оверперформанс от леверкузенцев.

Что касается Лиги чемпионов, то даже после поражения в Риме от «Лацио» «Бавария» остаётся фаворитом этой пары. Посыпать голову пеплом точно рано.

На кого менять Тухеля?

Повторюсь, что сейчас нет необходимости менять Тухеля, если смотреть на происходящее трезво, убрав эмоции. «Бавария» не проваливает сезон, и в целом наставник проделывает хорошую работу. Менять тренера сейчас – это поддаваться эмоциям, а это худший советчик.

При замене тренера клуб чётко должен понимать, зачем это делается. Год назад у «Баварии» не было ответа, чем плох Нагельсман. Сейчас нет объективных претензий к Тухелю. При этом важный вопрос при смене тренера заключается в том, на кого его менять. Дело не в конкретной фамилии, а в понимании критериев выбора.

Сейчас в прессе обсуждается кандидатура Зинедина Зидана. При всём уважении к французу и его тренерским заслугам, нет понимания, что он может дать «Баварии» такого уникального в моменте, на что не способен Тухель. Это будет вновь замена ради замены. «Бавария» же уже поняла, что в таком обновлении смысла нет.

У «Баварии» есть проблема?

Это, пожалуй, главный вопрос, на который вообще стоит ответить. Дело в том, что «Бавария», как и «ПСЖ», например, находится в уникальном положении. Эти клубы ставят перед собой одну задачу – выиграть Лигу чемпионов. Чемпионство внутри страны – это не цель, а что-то само собой разумеющееся. Это в Англии или даже в Испании, где есть несколько топ-клубов, золотые медали являются ценной наградой. В Германии для «Баварии» это задача-минимум. При этом в Лиге чемпионов нельзя «закладываться» на успех, всё же в ней конкуренция слишком большая.

В последние годы визуально складывается впечатление, что «Бавария» чуть размякла после выигранной Лиги чемпионов в ковидный сезон. Цель была достигнута, повторить успех хочется, но былой спортивной злости не видно. «Бавария» легко расправляется в Лиге чемпионов с более слабыми конкурентами, выиграв какое-то огромное количество матчей подряд на групповой стадии. Затем бывает какая-то «заруба» с топ-клубом, поражение и вальяжный финиш сезона с очередным чемпионством внутри страны.

Хотя «Бавария» вроде и обновляется кадрово, но есть ощущение, что «костяку» не хватает той самой злости. Отчасти это и проявилось в матче с «Байером», когда «Бавария» просто не смогла под заказ уничтожить «выскочку» из Леверкузена. Вопрос ли это к тренеру? Сомнительно. Возможно, пришла пора обновиться более массово, но в других частях коллектива.

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«Бавария» поставила ультиматум Тухелю

Роман Андреев