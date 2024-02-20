«Бавария» выбрала экстренную замену Тухелю

Наставник «Штутгарта» Себастьян Хёнес может сменить команду. По сообщениям в социальных сетях журналиста Кристиана Фалька, в услугах специалиста заинтересована мюнхенская «Бавария».

Хёнес рассматривается в качестве замены Томасу Тухелю, под руководством которого команда потерпела три поражения подряд и сильно отстала в чемпионате Германии. «Байер» опережает мюнхенский гранд на восемь баллов в турнирной таблице Бундеслиги.

Ближайший матч против «РБ Лейпцига» может стать для Тухеля последним в Мюнхене. Руководство, скорее всего, уволит тренера в случае очередной неудачи.