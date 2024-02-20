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«ПСЖ» может подписать звезду «Баварии»

20 Февраля 2024 • 08:54 Комментировать

Немецкий хавбек Йозуа Киммих, который поссорился с главным тренером мюнхенской «Баварии», может продолжить карьеру в другом европейском чемпионате. Как сообщает инсайдер Экрем Конур, звездного полузащитника ждут во французском «ПСЖ».

Парижский гранд рассматривает Йозуа в качестве усиления в летнее трансферное окно. Срок действующего контракт Киммиха с «Баварией» истекает в 2025 году. Трансферная стоимость немца оценивается в 75 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 полузащитник провел 25 поединков за «Баварию». На его счету один забитый мяч и шесть результативных передач.

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Бавария ПСЖ Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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