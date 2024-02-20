​Источник: Конте мечтает о «Баварии»

Вполне возможно, что итальянский специалист Антонио Конте не вернется в Италию, несмотря на то, что такое развитие событий еще недавно казалось практически предрешенным, вопрос был в клубе - его прочили то в «Милан», то в «Ювентус», то в «Наполи». А на самом деле Конте мечтает о «Баварии», в которой, как уже становится привычным для этого времени года, снова может произойти тренерская отставка. О таком сценарии и мечтах Конте о богатом мюнхенском клубе сообщает издание Bild.

Напомним, что последним рабочим место итальянского специалиста был лондонский «Тоттенхэм», он покинул его прошлой весной.