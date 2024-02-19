​Известна позиция Флика по возвращению в «Баварию»

Томас Тухель оказался под давлением после того, как «Бавария» проиграла три последних матча во всех соревнованиях. В прессе появляется много информации о специалистах, которые могут принять мюнхенцев в какой-то момент. В списке кандидатов фигурирует Ханс-Дитер Флик, который уже работал с «Баварией». Впрочем, возвращение в мюнхенский гранд не интересно 58-летнему специалисту, сообщает немецкий Sky.

Флик был главным тренером «Баварии» в 2019-2021 годах. В сентябре этот специалист находится без работы после ухода из сборной Германии.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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