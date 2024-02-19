​«Бавария» может пригласить экс-тренера «Манчестер Юнайтед»

«Бавария» хочет, чтобы Томас Тухель оставался главным тренером команды до конца нынешнего сезона. При этом в Мюнхене держат в голове сценарий, при котором рулевого придётся менять раньше, если результаты не улучшатся. На этот случай «Бавария» имеет вариант с приглашением на временной основе Уле Гуннара Сульшера, известного по работе с «Манчестер Юнайтед». Об этом стало известно немецкому Sky. В настоящий момент Сульшер не имеет тренерской работы.

Ранее в прессе сообщалось о том, что в «Баварии» обсуждают кандидатуру Зинедина Зидана. К французу могут обратиться ближе к лету.

Отметим, что в трёх последних матчах «Бавария» проигрывала «Байеру», «Лацио» и «Бохуму».

​«Бавария» связалась с Зиданом

​Стало известно, когда Зидан может возглавить «Баварию»