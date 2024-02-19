​Звезда «Баварии» Киммих принял решение по будущему

Звёздный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих принял решение по будущему. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Bild, 29-летний футболист планирует уйти из мюнхенского клуба. Если верить источнику, Киммих считает, что к нему относятся недостаточно уважительно. У опытного игрока испортились отношения с рулевым команды Томасом Тухелем.

Напомним, что накануне между Киммихом и членом тренерского штаба «Баварии» произошла стычка.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Йозуа Киммиха в 75 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

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