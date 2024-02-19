Мюллер рассказал об атмосфере в «Баварии» после трёх поражений

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался об атмосфере в команде после вчерашнего поражения от «Бохума» в матче 22-го тура Бундеслиги. Действующий чемпион уступил на выезде со счетом 2:3.

«Тяжело подобрать слова, чтобы описать то, что чувствуют игроки команды. Нам нужно сделать шаг вперед, даже если это кажется непросто», - передает слова нападающего Bayern & Germany.

Это второе подряд поражение «Баварии» в чемпионате страны. Ранее мюнхенцы в гостях крупно уступили леверкузенскому «Байеру» (0:3).

По итогам 22 туров команда Томаса Тухеля занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на восемь баллов.