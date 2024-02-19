Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» проиграла 25% матчей при Тухеле

19 Февраля 2024 • 09:22 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» показывает неудовлетворительные результаты при Томасе Тухеле. Под руководством этого специалиста немецкий гранд проиграл 25 процентов матчей – в 44 поединках команда уступила 11 раз.

Примечательно, что при бывшем наставнике Юлиане Нагельсманне «Бавария» проиграла всего десять раз в 84 встречах.

Тухель был назначен главным тренером мюнхенского суперклуба в марте 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Германии.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» набрала 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на восемь пунктов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 ​«Барселона» выбрала нового тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
10:32 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Если бы Кейн реализовал момент в первом тайме, результат матча с «Бохумом» был бы другим»
10:25 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал удаление Упамекано во втором матче подряд
10:16 · Германия. Бундеслига
Брайан Сарагоса: «Не лучший результат, но я счастлив дебютировать за «Баварию»
09:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» проиграла 25% матчей при Тухеле
09:03 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос об отставке Тухеля
01:37 · Германия. Бундеслига
Тухель – о возможном увольнении: «Я чувствую поддержку» 1
01:10 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» сомневаются в кандидатуре Флика
00:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» проиграла три матча подряд впервые за девять лет
00:33 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал стычку своего ассистента с Киммихом
00:15 · Германия. Бундеслига
Киммих едва не подрался с помощником Тухеля после поражения от «Бохума»
18 Февраля
23:57 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Это не «Бавария»
23:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не уволит Тухеля
23:06 · Германия. Бундеслига
«Титул ещё не проигран»: Тухель считает, что способен изменить ситуацию в «Баварии»
22:57 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» ответил на вопрос об увольнении Тухеля
22:48 · Германия. Бундеслига
Тухель – о поражении от «Бохума»: «Мы доминировали, но всё было против нас»
Все новости
Рекомендуем