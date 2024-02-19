«Бавария» проиграла 25% матчей при Тухеле

Мюнхенская «Бавария» показывает неудовлетворительные результаты при Томасе Тухеле. Под руководством этого специалиста немецкий гранд проиграл 25 процентов матчей – в 44 поединках команда уступила 11 раз.

Примечательно, что при бывшем наставнике Юлиане Нагельсманне «Бавария» проиграла всего десять раз в 84 встречах.

Тухель был назначен главным тренером мюнхенского суперклуба в марте 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Германии.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» набрала 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на восемь пунктов.