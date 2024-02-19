В «Баварии» ответили на вопрос об отставке Тухеля

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями касательно будущего главного тренера команды Томаса Тухеля. В последнем матче клуб проиграл на выезде «Бохуму» со счетом 2:3.

«Ходят много слухов. Нам нужно победить, и тогда эту тему закроют. Команда должна собраться после двух поражений подряд в Бундеслиге. Мы не собираемся драматизировать ситуацию. Сейчас у «Баварии» 50 очков. Команда может стать лучше. Нужно показать это на поле», - передает слова руководителя журналист Юлиан Буль в сециальных сетях.

После 22 туров чемпионата Германии «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков.