​«Бавария» связалась с Зиданом

«Бавария» в последнее время разочаровывает – мюнхенцы проиграли три последних матча во всех соревнованиях. Команда уступила «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3). Поговаривают, что Томас Тухель может быть уволен в обозримом будущем.

Согласно информации Corriere dello Sport, на случай принятия решения о смене тренера кандидатом номер один для «Баварии» является Зинедин Зидан. Согласно данным источника, мюнхенцы по-тихому связались с французом ещё до недавней игры против «Лацио». При этом неясно, согласится ли Зидан принять «Баварию» в ближайшее время.

Отмечается, что в «Баварии» также думают о Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Напомним, что Зинедин Зидан находится без тренерской работы уже почти три года – он ушёл из «Реала» по завершению сезона 2020/2021.