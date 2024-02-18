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Чемпионат Германии. Бундеслига

​То машинки, то самолётики: В Германии фанаты продолжают прерывать матчи

18 Февраля 2024 • 19:47 Комментировать
Фрайбург
3:3
Айнтрахт Фр

В Германии фанаты продолжают выступать против прихода в лигу внешнего инвестора. Воскресный матч Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» несколько раз прерывался из-за появления на футбольном поле посторонних предметов, которые люди бросали с трибун. В какой-то момент на газоне и вовсе оказались самолётики, которыми кто-то управлял с пультов.

Днём ранее во второй Бундеслиге матч между «Ганзой» и «Гамбургом» тоже прерывался из-за игрушек – тогда на поле появлялись радиоуправляемые машинки.  

Отметим, что на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии сейчас находится «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Айнтрахт Франкфурт

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Рискованная ставка и прогноз на матч Фрайбург — Айнтрахт чемпионата Германии — 18 февраля 2024
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