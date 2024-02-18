​То машинки, то самолётики: В Германии фанаты продолжают прерывать матчи

В Германии фанаты продолжают выступать против прихода в лигу внешнего инвестора. Воскресный матч Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» несколько раз прерывался из-за появления на футбольном поле посторонних предметов, которые люди бросали с трибун. В какой-то момент на газоне и вовсе оказались самолётики, которыми кто-то управлял с пультов.

Днём ранее во второй Бундеслиге матч между «Ганзой» и «Гамбургом» тоже прерывался из-за игрушек – тогда на поле появлялись радиоуправляемые машинки.

Отметим, что на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии сейчас находится «Байер».