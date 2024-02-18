«Фрайбург» трижды отыгрывался в матче с «Айнтрахтом»

Середняки Бундеслиги, «Фрайбург» и «Айнтрахт», провели матч 22-го тура. Омар Мармуш открыл счет в середине первого тайма. Рицу Доан достаточно быстро сравнял, сыграв на добивании мяча. Мармуш ассистировал Ансгару Кнауффу - 1:2. Винченцо Грифо забил второй гол хозяев с пенальти в компенсированное время первого тайма. Мармуш с Кнауффом создали еще одну голевую атаку - 2:3. На 90-й минуте Михаэль Грегорич отобрал победу у «Фрайбурга» ударом головой.
«Айнтрахт» идет на шестом месте, противник - восьмой.
Протокол игры
|27'Мармуш Омар (0:1)
|(1:1) Доан Рицу30'
|35'Кнауфф Ансгар (1:2)
|(2:2) Грифо Винченцо45'
|72'Кнауфф Ансгар (2:3)
|(3:3) Грегорич Михаэль90'
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас•Кайтель Янник77' (Грегорич Михаэль (77') •Гульде Мануэль•Доан Рицу•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Макенго Жорди77' (Вайсхаупт Ноа (77') •Шаллаи Роланд88' (Филипп Максимилиан (88') •Хёлер Лукас77' (Сильдиллия Килианн (77') •Грифо Винченцо82' (Муслия Флоран (82')
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото•Пачо Вильям•Бута•Схири Эльес•Гётце Марио86' (Эбимбе Эрик (86') •Макс Филипп90' (Нкунку Нильс (90') •Шаиби Фарес90' (Экитике Уго (90') •Калайджич Саша11' (Кнауфф Ансгар (11') •Мармуш Омар86' (Роде Себастьян (86')
18 февраля. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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