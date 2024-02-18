«Фрайбург» трижды отыгрывался в матче с «Айнтрахтом»

Середняки Бундеслиги, «Фрайбург» и «Айнтрахт», провели матч 22-го тура. Омар Мармуш открыл счет в середине первого тайма. Рицу Доан достаточно быстро сравнял, сыграв на добивании мяча. Мармуш ассистировал Ансгару Кнауффу - 1:2. Винченцо Грифо забил второй гол хозяев с пенальти в компенсированное время первого тайма. Мармуш с Кнауффом создали еще одну голевую атаку - 2:3. На 90-й минуте Михаэль Грегорич отобрал победу у «Фрайбурга» ударом головой.

«Айнтрахт» идет на шестом месте, противник - восьмой.