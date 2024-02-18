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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Германии случился суперкамбэк

18 Февраля 2024 • 18:09 Комментировать

В субботу, 17 февраля, «Зандхаузен» встречался на своём поле с «Регенсбургом» в рамках 26-го тура третьей немецкой лиги.

Встреча между командами завершилась крупной победой «Зандхаузена» со счетом 6:3.

Уже к 11-й минуте матча хозяева поля проигрывали 0:3, однако спустя две минуты смогли отыграть один мяч. К перерыву «Зандхаузену» удалось сделать счет равным – 3:3, а уже во второй половине игры в сетку ворот «Регенсбурга» влетело еще три мяча.

В настоящий момент «Зандхаузен» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в копилке 42 очка. «Регенсбург» — лидер чемпионата. В активе команды 52 зачетных балла.

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Ян Регенсбург Зандхаузен
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