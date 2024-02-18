«Бавария» нашла нового вратаря

Мюнхенская «Бавария» подыскивает усиление во вратарскую линию команды. По сообщениям журналистов Todofichajes, в сферу интересов немецкого гранда попал голкипер «Вольфсбурга» Коен Кастельс.

Ранее в прессе появилась информация о двух претендентах на бельгийского футболиста. Заинтересованность в услугах Коена проявляют испанская «Севилья» и саудовский «Аль-Иттифак». Трудовое соглашение 31-летнего вратаря с «волками» истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Кастельс провел 17 поединков за «Вольфсбург». Вратарь пропустил 25 мячей, а в трех играх сохранил свои владения на замке.